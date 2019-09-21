Son Dakika Haberleri: Yokuşta arızalanan kamyoneti traktör durdurdu - GAZİANTEP
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Yokuşta arızalanan kamyoneti traktör durdurdu - GAZİANTEP

36 dakika önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yokuş çıkarken arızalanıp şoförü tarafından durdurulamayan kamyonet, arkasından gelirken durumu fark eden traktör sürücüsünün aracını kamyonete dayaması sonucu durduruldu.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yokuş çıkarken arızalanıp şoförü tarafından durdurulamayan kamyonet, arkasından gelirken durumu fark eden traktör sürücüsünün aracını kamyonete dayaması sonucu durduruldu.

İslahiye'de Cumhuriyet Mahallesi'ni Atatürk Mahallesi'ne bağlayan Devlet Demiryolları Altgeçidi çıkışı rampasında arızalanan Mehmet Gilgil'e ait 27 MA 5693 plakalı biber yüklü kamyonet rampada kaldı.

Geri geri gitmeye başlayan kamyonetteki arızayı fark eden seyir halindeki traktör sürücüsü Mustafa Çıngı, aracını dayayarak kamyoneti durdurdu ve olası bir kazayı önledi.

Gilgil, traktör sürücüsü Çıngı'ya teşekkür ederken kamyonet, İslahiye Belediyesine ait iş makinesi yardımıyla çıkarıldı.

Yokuşta arızalanan kamyoneti traktör durdurdu - GAZİANTEP

Cumhuriyet Mahallesi, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 11:49 Kaynak: AA
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