Son Dakika Haberleri: Yokuşta freni boşalan kamyon evin duvarına çarptı
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Yokuşta freni boşalan kamyon evin duvarına çarptı

1 saat önce

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yük indirildiği sırada freni boşalan kamyon evin duvarına çarptı.

Yokuşta freni boşalan kamyon evin duvarına çarptı, System.String[]

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yük indirildiği sırada freni boşalan kamyon evin duvarına çarptı.

Yeni Siteler Mahallesi'nde markete yük indirildiği sırada park halindeki 14 GA 258 plakalı kamyonun freni boşaldı.

Yokuş aşağı hızlanarak yolun karşısına geçen kamyon, apartmanın giriş katına çarptı.

Kaza nedeniyle evde ve araçta hasar meydana geldi.

Zonguldak, Alaplı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:56 Kaynak: AA
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