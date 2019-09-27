Yokuşta freni boşalan kamyon evin duvarına çarptı
11 dakika önce
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yük indirildiği sırada freni boşalan kamyon evin duvarına çarptı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 02:22 Kaynak: AA
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yük indirildiği sırada freni boşalan kamyon evin duvarına çarptı.
Yeni Siteler Mahallesi'nde markete yük indirildiği sırada park halindeki 14 GA 258 plakalı kamyonun freni boşaldı.
Yokuş aşağı hızlanarak yolun karşısına geçen kamyon, apartmanın giriş katına çarptı.
Kaza nedeniyle evde ve araçta hasar meydana geldi.
Son dakika: Kandilli Rasathanesi'nden açıklama yapılırken canlı yayında deprem oldu Figen Yüksekdağ'dan hakkında verilen ikinci tutuklama kararına tepki: Çifte tutuklama kar etmez. Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan: En çok korktuğumuz yer Fatih ilçesi Genç kızı asansör boşluğuna böyle itti! Dehşete düşüren olayın görüntüleri çıktı