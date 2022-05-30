Yokuşta geriye kayan çöp kamyonu devrildi - Son Dakika
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Yokuşta geriye kayan çöp kamyonu devrildi

30.05.2022 00:18

Yokuşta geriye kayan çöp kamyonu devrildi Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, sürücüsünün yokuş yukarı çıkarken geri kaydırdığı çöp kamyonu devrildi.

Yokuşta geriye kayan çöp kamyonu devrildi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, sürücüsünün yokuş yukarı çıkarken geri kaydırdığı çöp kamyonu devrildi.

Kaza, Barış Mahallesi 1849/1 sokakta meydana geldi. Mustafa Öztürk idaresindeki, 34 BAH 511 plakalı çöp kamyonu yokuş yukarı çıktığı sırada, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi neticesi geri kaymaya başladı. Bir süre geri geri ilerleyen kamyon, devrilerek durabildi. Kamyonun arkasında bulunan işçiler ise son anda kendilerini atarak, kazadan yara almadan kurtuldu. Sürücü Mustafa Öztürk de kazayı yara almadan atlattı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yokuşta geriye kayan çöp kamyonu devrildi
Yokuşta geriye kayan çöp kamyonu devrildi
Yokuşta geriye kayan çöp kamyonu devrildi
Yokuşta geriye kayan çöp kamyonu devrildi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yokuşta geriye kayan çöp kamyonu devrildi - Son Dakika


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