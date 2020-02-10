Yokuşta kayan çocukların ölümden döndüğü anlar kamerada - Son Dakika
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Yokuşta kayan çocukların ölümden döndüğü anlar kamerada

6 saat önce

SULTANGAZİ'de yokuş aşağı kayan çocuklar seyir, halindeki aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Yokuşta kayan çocukların ölümden döndüğü anlar kamerada, System.String[]

SULTANGAZİ'de yokuş aşağı kayan çocuklar seyir, halindeki aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar çocukların kar keyfini görüntüleyen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Cumartesi günü Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Şehit Eyüp Gönen Parkı'nın yanında bulunan yokuştan aşağı kayan çocuklar, karın keyfini çıkarmaya çalıştı. Naylon poşetlerle yokuş aşağı kayan çocuklardan biri, seyir halindeki bir aracın arka tekerleğine kafasını çarptı. Çocuk, aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, çocukların kar keyfini görüntüleyen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.


Esentepe Mahallesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:01 Kaynak: DHA
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