Yokuşta şaha kalkan kamyon kepçe yardımıyla kurtarıldı - Son Dakika

Yokuşta şaha kalkan kamyon kepçe yardımıyla kurtarıldı
İSTANBUL Sarıyer'de bir kamyon yokuştan çıkarken kasasındaki yükün kayması sonucu adeta şaha kalktı. Kamyon kepçe yardımıyla düzeltildi.
Olay, bugün saat 13: 00 sıralarında Maden Mahallesi'nde yaşandı. 34 DT 4290 plakalı kamyonet yokuştan yukarı doğru çıkarken kasasındaki yükün ağır gelmesiyle bir anda şaha kalktı. Kamyonetin arkasındaki bulunan yükün mermer olduğu öğrenildi. Kamyon kepçe yardımıyla kurtarıldı.
Kaynak: İHA
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