Yokuştan kayan aracı böyle durdurmaya çalıştılar - Son Dakika

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Yokuştan kayan aracı böyle durdurmaya çalıştılar

Şişli'de yoğun kar yağışı sonrası yokuştan kayan aracı 2 kişi önüne geçerek durdurmaya çalıştı

Galata'da ise sokakta kayan lüks otomobil binaya çarparak durabildi

Fatih Mercan'da karda araçlar böyle kaydı

İSTANBUL - Şişli'de yoğun kar yağışı sonrası yokuş aşağıya inmeye çalışan sürücü kaymaya başlayınca yanındakiyle birlikte önüne geçerek aracı durdurmaya çalıştı. Galata'da ise sokakta kayan lüks bir otomobil binaya çarparak durabildi. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

İstanbul'da dün sabah saatlerinde aniden bastıran kar yağışı, trafiği olumsuz etkiledi. Şişli Fulya Mahallesi'nde bir sürücü aracıyla yokuş aşağı inmek istedi. Bir süre sonra kaymaya başlayan aracı durdurmak isteyen sürücü ve yanındaki araçtan inerek önüne geçti. Saniyelerce aracını durdurmaya çalışan 2 kişi, başarılı olamadı. Hızlanan araç yokuş aşağıya inince durabildi. Beyoğlu Galata'da ise buzlanan sokakta seyreden lüks otomobil kayarak bir binaya çarptı. O anlar ise kameralara yansıdı.