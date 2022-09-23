YOKUŞTAN KAYAN TIR 6 ARACA ÇARPTI; SÜRÜCÜSÜ BAYGINLIK GEÇİRDİ - Son Dakika
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YOKUŞTAN KAYAN TIR 6 ARACA ÇARPTI; SÜRÜCÜSÜ BAYGINLIK GEÇİRDİ

23.09.2022 22:50

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde rampadaki bir sokakta park halindeyken arıza yapan TIR, içerisinde sürücüsünün de olduğu sırada hareket ederek ana caddeye dalınca park halinde 6 araca çarptı.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde rampadaki bir sokakta park halindeyken arıza yapan TIR, içerisinde sürücüsünün de olduğu sırada hareket ederek ana caddeye dalınca park halinde 6 araca çarptı. Kazanın ardından TIR sürücüsü baygınlık geçirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Fikret Kara idaresindeki 41 TV 027 plakalı TIR, caddeye bağlanan Duman Bey Sokaktaki yokuşta arıza yaptı. Arızanın kaynağını bulmak için aracından aşağıya inen sürücü, bir süre sonra tekrar direksiyonunun başına geçti. Yokuş yukarı geri geri manevra yapmaya çalışan TIR sürücüsü Fikret Kara, başarılı olamayınca araç ana caddeye doğru yokuş aşağıya kaymaya başladı. Sürücünün yaşadığı panik nedeniyle frene basamayınca kontrolden çıkan TIR, ilk olarak sokakta park halinde bulunan 34 ACJ 908 plakalı otomobile, daha sonra da 22 BE 798 plakalı otomobile çarparak İstasyon Caddesi'ne girdi.

TIR'ın cadde üzerinde sağlı sollu akan trafiğe girmesiyle birlikte her iki istikamette seyir halinde bulunan plakaları 35 KA 5724, 61 FC 333, 41 AGV 430 ve 09 ADZ 244 otomobillere çarptı.

Kazanın ardından TIR sürücüsü fenalık geçirip bayıldı. Cadde iki yönlü trafiğe kapandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri, baygınlık geçiren TIR sürücüsü Fikret Kara'yı araç içerisinden alarak ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekiplerin çalışmalarının ardından TIR'la birlikte kazaya karışan ve diğer 6 araç, sahipleri tarafından bulundukları yerlerden çekildi. Araç trafiğine kapanan yol daha sonra yeniden açılarak normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel YOKUŞTAN KAYAN TIR 6 ARACA ÇARPTI; SÜRÜCÜSÜ BAYGINLIK GEÇİRDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: YOKUŞTAN KAYAN TIR 6 ARACA ÇARPTI; SÜRÜCÜSÜ BAYGINLIK GEÇİRDİ - Son Dakika
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