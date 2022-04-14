YOKUŞU ÇIKAMAYAN KAĞIT TOPLAYICI ÇOCUĞA BÖYLE YARDIM ETTİ - Son Dakika
Üye Girişi

YOKUŞU ÇIKAMAYAN KAĞIT TOPLAYICI ÇOCUĞA BÖYLE YARDIM ETTİ

14.04.2022 10:01

ÜMRANİYE'de atık kağıt yüklü çekçek arabasıyla yokuşu çıkmakta zorlanan çocuğa, bir sürücü otomobiliyle yardım etti.

ÜMRANİYE'de atık kağıt yüklü çekçek arabasıyla yokuşu çıkmakta zorlanan çocuğa, bir sürücü otomobiliyle yardım etti. Sürücünün çocuğu otomobilinin bagajına oturtarak yardım ettiği anlar trafikteki başka sürücü tarafından görüntülendi.

Ümraniye'de kağıt toplayıcısı bir çocuk, atık kağıtları yüklediği çekçek arabasıyla yokuşu çıkmakta zorlandı. O sırada otomobiliyle yoldan geçen bir sürücü durumu fark etti. Çocuğu otomobilinin bagajına oturtan sürücü, atık kağıt yüklü çekçek arabasını da otomobiliyle çekerek yokuştan çıkardı. O anlar yoldaki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

YOKUŞU ÇIKAMAYAN KAĞIT TOPLAYICI ÇOCUĞA BÖYLE YARDIM ETTİ
YOKUŞU ÇIKAMAYAN KAĞIT TOPLAYICI ÇOCUĞA BÖYLE YARDIM ETTİ
YOKUŞU ÇIKAMAYAN KAĞIT TOPLAYICI ÇOCUĞA BÖYLE YARDIM ETTİ

YORUMLAR
500
Yokuşu çıkamayan kağıt toplayıcı çocuğa böyle yardım etti Yokuşu çıkamayan kağıt toplayıcı çocuğa böyle yardım etti Plastik atıklar çocuklar için oyun parkına dönüştürülüyor Plastik atıklar çocuklar için oyun parkına dönüştürülüyor

Ümraniye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YOKUŞU ÇIKAMAYAN KAĞIT TOPLAYICI ÇOCUĞA BÖYLE YARDIM ETTİ - Son Dakika


Son Dakika
09:58 Annesinin yalvarışı işe yaramadı! Ehliyetsiz sürücüye 11 bin lira ceza kesildi
09:58 Fenerbahçe'nin transfer atakları devam ediyor! Peter Olayinka sarı-Lacivertli takımın ilk sırasında
09:45 Sacit Aslan aradı, Pınar Eliçe canlı yayını terk etti: Pınar assolist olsun diye Vedat Bey, hatırı sayılır para verdi
09:35 Kaçırılıp tehditle cinsel şiddete maruz kalan genç kadın yaşadıklarını anlattı: Göğsüme bıçakla imza attılar
09:34 Diyarbakır'da yolsuzluk operasyonu: Eski milletvekili adayından kadınlara kameralı şantaj, yolsuzluk parasıyla hac
09:12 Mansur Yavaş: Özdağ'ın "adayımız" söylemi beni rahatsız etti, ortada fol yok yumurta yok!
12:11 Johnny Depp ve Amber Heard arasında sular durulmuyor: Beni rehin alıp 3 gün boyunca cinsel istismarda bulundu
09:00 Kuruluş Osman'ın son bölümünde neler yaşandı? Dizide yapılan zaman atlaması izleyiciyi şaşkına çevirdi!
08:59 Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde dün akşam neler oldu? Defne evladını kucağına alabildi mi?
08:56 ABD polisinin ırkçı şiddeti son bulmuyor! Siyahi bir genç başından vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 10:13:47. #1.13#
SON DAKİKA: YOKUŞU ÇIKAMAYAN KAĞIT TOPLAYICI ÇOCUĞA BÖYLE YARDIM ETTİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement