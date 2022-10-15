Yokuşu çıkamayan kağıt toplayıcı kadına yardım ettiler - Son Dakika
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Yokuşu çıkamayan kağıt toplayıcı kadına yardım ettiler

15.10.2022 16:26

Vatandaş kamerası Yokuşu çıkamayan kağıt toplayıcı kadına yardım ettiler İSTANBUL - Pendik'te atık kağıt yüklü çekçek arabasıyla yokuşu çıkmakta zorlanan kadına, yoldan geçen 2 genç yardım etti.

Vatandaş kamerası Yokuşu çıkamayan kağıt toplayıcı kadına yardım ettiler

İSTANBUL - Pendik'te atık kağıt yüklü çekçek arabasıyla yokuşu çıkmakta zorlanan kadına, yoldan geçen 2 genç yardım etti.

Pendik Sülüntepe'de kağıt toplayıcısı bir kadın, atık kağıtları yüklediği çekçek arabasıyla yokuşu çıkmakta zorlandı. O sırada yoldan geçen 2 genç durumu fark etti. Atık kağıt yüklü çekçekin kollarından tutan gençler çekçeği yokuştan çıkardı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Kaynak: AA

Pendik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yokuşu çıkamayan kağıt toplayıcı kadına yardım ettiler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yokuşu çıkamayan kağıt toplayıcı kadına yardım ettiler - Son Dakika
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