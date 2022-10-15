Pendik Sülüntepe'de kağıt toplayıcısı bir kadın, atık kağıtları yüklediği çekçek arabasıyla yokuşu çıkmakta zorlandı. O sırada yoldan geçen 2 genç durumu fark etti. Atık kağıt yüklü çekçekin kollarından tutan gençler çekçeği yokuştan çıkardı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: AA

Pendik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yokuşu çıkamayan kağıt toplayıcı kadına yardım ettiler - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.