Yokuşu çıkamayan kağıt toplayıcısının 'çekçek'ine hafif ticari araç desteği - Son Dakika

ÇEKMEKÖY'de kar nedeniyle buzlanan sokağı çıkamayan kağıt toplayıcısının imdadına sokaktan geçen bir otomobil sürücüsü yetişti. Araç sürücüsü aracıyla kağıt toplayıcısının çuvalını iterek sokak başına kadar çıkardı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu görüntüsüne yansıdı.

Hamidiye Mahallesi'nde öğle saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı, bazı sokak ve caddelerin kapanmasına neden oldu. Kar yağışı nedeniyle buzlanan sokağı çıkamayan kağıt toplayıcısının imdadına sokaktan geçen bir araç sürücüsü yetişti. Kağıt toplayıcısının çekçekinde yüküyle sokağı çıkamadığını gören sürücü, aracıyla kağıt toplayıcısının çuvalını iterek sokak başına kadar çıkardı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kayıtlarına yansıdı.