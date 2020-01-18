Yokuşu çıkamayan kamyonun imdadına itfaiye ekipleri yetişti - Son Dakika
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Yokuşu çıkamayan kamyonun imdadına itfaiye ekipleri yetişti

7 saat önce

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, yokuşu çıkamayan kamyonun imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Yokuşu çıkamayan kamyonun imdadına itfaiye ekipleri yetişti, System.String[]

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, yokuşu çıkamayan kamyonun imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Alınan bilgiye göre, Değirmendere Cumhuriyet Mahallesi Bağyolu Sokak'ta H.B. idaresindeki 01 BMA 57 plakalı kamyon, yokuşu çıkamadı.

Bunun üzerine kaymaya başlayan tır, bir binanın istinat duvarına bir kaç metre kala durabildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, halatla kamyonu kaldığı rampadan kurtardı.

Kocaeli, İtfaiye, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 02:00 Kaynak: AA
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