Yokuşu çıkamayan nakliye kamyonu devrildi - Son Dakika

Yokuşu çıkamayan nakliye kamyonu devrildi

İZMİR'in Konak ilçesinde, eşya yüklü nakliye kamyonu yokuşu çıkamayıp, devrildi.

İZMİR'in Konak ilçesinde, eşya yüklü nakliye kamyonu yokuşu çıkamayıp, devrildi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, bugün saat 14.30 sıralarında Murat Reis Mahallesi 199 Sokak'ta meydana geldi. Evden eve taşımacılık yapan A.D.'nin kullandığı 06 BJE 779 plakalı nakliye kamyonu, yokuş çıkarken önündeki otomobil nedeniyle durmak zorunda kaldı. İddiaya göre eşya yüklü kamyon, yokuşta tekrar kalkış yapamayıp, geri kayarak kontrolden çıktı. Devrilerek yolu tamamen kapatan kamyonun şoförü A.D., yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ayağından hafif yaralanan kamyon şoförü A.D., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İzmir Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Konak, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 17:14 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yokuşu çıkamayan nakliye kamyonu devrildi - Son Dakika

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