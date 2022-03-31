Yol açıldı, hayvanların aç kaldığı mezraya saman ulaştırıldı - Son Dakika
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Yol açıldı, hayvanların aç kaldığı mezraya saman ulaştırıldı

31.03.2022 12:17
Yol açıldı, hayvanların aç kaldığı mezraya saman ulaştırıldı

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde yolu kardan kapanan Hasanova köyüne bağlı Burmataş mezrasında, samanı biten ve hayvanları açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalan besicilerin durumu bildirmesi üzerine ekipler, 2 günlük çalışmanın ardından yolu açtı.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde yolu kardan kapanan Hasanova köyüne bağlı Burmataş mezrasında, samanı biten ve hayvanları açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalan besicilerin durumu bildirmesi üzerine ekipler, 2 günlük çalışmanın ardından yolu açtı. Mezraya kamyonlarla saman götürüldü.

Karlıova ilçesine bağlı Hasanova köyü Burmataş mezrasının yolu, etkili olan kar yağışı nedeniyle kapandı. 2 metreyi aşan kar kalınlığı nedeniyle ekipler, ilerlemekte güçlük çekerken mezradaki samanın bittiği ve hayvanların açlık riskiyle karşı karşıya olduğu bildirildi. İhbar üzerine İl Özel İdaresi'nden bölgeye iş makineleri sevk edildi. 2 günlük çalışmanın ardından açılan yolun ardından, mezraya kamyonlarla saman ulaştırıldı. İl Özel idare ekiplerine teşekkür eden besici Zeki Sayak, "Bu yıl çetin bir kış olduğu için hayvanların yemleri de maalesef bitti. Köyümüz yüksek kesimli ve uzak bir köy olduğundan tipiyle beraber hemen yollarımız kapanıyor. Gerekli yerlere durumu bildirdik. Sonunda yolumuz açıldı" dedi.


Yol açıldı, hayvanların aç kaldığı mezraya saman ulaştırıldı
Yol açıldı, hayvanların aç kaldığı mezraya saman ulaştırıldı
Yol açıldı, hayvanların aç kaldığı mezraya saman ulaştırıldı
Yol açıldı, hayvanların aç kaldığı mezraya saman ulaştırıldı
Yol açıldı, hayvanların aç kaldığı mezraya saman ulaştırıldı
Yol açıldı, hayvanların aç kaldığı mezraya saman ulaştırıldı
Yol açıldı, hayvanların aç kaldığı mezraya saman ulaştırıldı
Yol açıldı, hayvanların aç kaldığı mezraya saman ulaştırıldı
Yol açıldı, hayvanların aç kaldığı mezraya saman ulaştırıldı
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Karlıova'da karla mücadele devam ediyor Karlıova'da karla mücadele devam ediyor KARLIOVA'DA KARLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR KARLIOVA'DA KARLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Karlıova, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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