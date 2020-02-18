Yol açma çalışması yapan iş makinesi şarampole düştü - Son Dakika

Yol açma çalışması yapan iş makinesi şarampole düştü
6 saat önce
Van'ın Çatak ilçesinde yol açma çalışması yapan iş makinesi şarampole düştü.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:58 Kaynak: İHA
Van'ın Çatak ilçesinde yol açma çalışması yapan iş makinesi şarampole düştü.
Alınan bilgilere göre olay, Çatak ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıktaki 2 bin 500 rakımlı Atlıhan Mahallesi'nde meydana geldi. Van Büyükşehir Belediyesine ait iş makinesi, yol açma çalışması sırasında yoldan kayarak şarampole düştü. Operatörün haber vermesiyle bölgeye Van Büyükşehir ve Çatak belediyelerine ait iş makineleri sevk edildi. Yapılan 9 saatlik çalışma sonucu iş makinesi şarampolden çıkarıldı. - VAN
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