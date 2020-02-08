Yol açma çalışmasında iş makinesi uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yol açma çalışmasında iş makinesi uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı (2) - Son Dakika

Yol açma çalışmasında iş makinesi uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı (2)

6 saat önce

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, içme suyu havzasında bakım yapılmasından sonra dönüş yolunda uçuruma yuvarlanan iş makinesinin altında kalarak yaşamını yitiren kişinin işçi Mustafa Acar olduğu tespit edildi.

Yol açma çalışmasında iş makinesi uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı (2), System.String[]

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, içme suyu havzasında bakım yapılmasından sonra dönüş yolunda uçuruma yuvarlanan iş makinesinin altında kalarak yaşamını yitiren kişinin işçi Mustafa Acar  olduğu tespit edildi. Yaralanan iş makinesi operatörü Tahir Mali ve işçi Ruhi Mutlu da uçurumdan aşağı insan zinciri oluşturularak sedyeye konulup, halatlarla çıkarıldı. Daha sonra aynı şekilde Acar'ın cansız bedeni çıkarıldı. Yaralanan 2 kişi, sağlık görevlilerince yapılan müdahalesinin ardından Düzce'deki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Ölen Mustafa Acar'ın cansız bedeni morga kaldırıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Düzce Valiliği'nin olayla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"İstilli Grubu İçme Suyu Birliği tüzel kişiliğine ait kepçe, Konaş İçme Suyu Havzası'nda bakım çalışması gerçekleştirdikten sonra, dönüş yolunda yoğun kar yağışının da etkisiyle kontrolünü kaybederek şarampole yuvarlanmıştır. Kaza esnasında kepçe içerisinde bulunan işçilerden Mustafa Acar hayatını kaybetmiş, diğer iki işçi Ruhi Mutlu ve Tahir Mali ise yaralı olarak kurtarılmıştır. Yaşanan kaza mahallinin yakınında yol açma çalışması gerçekleştiren İl Özel İdaresi ekipleri olaya ilk olarak müdahale etmiş olup, Valiliğimiz koordinasyonunda bölgeye gerekli tüm ekipler sevk edilmiştir."


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Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 08:14 Kaynak: DHA
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