Yol Açtığı Kepçenin Altında Kalarak Öldü
1 saat önce
Yol açtığı kepçenin altında kalarak öldü KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta kepçe operatörü, kapanan yolları açarken devrilen kepçenin altında kalarak hayatını kaybetti.
Yol açtığı kepçenin altında kalarak öldü KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş
'ta kepçe operatörü, kapanan yolları açarken devrilen kepçenin altında kalarak hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Onikişubat
ilçesi, Şahinkayası
Mahallesi'nde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nde kepçe operatörü olarak çalışan Mehmet Yiğit kar yağışı nedeniyle kapanan mahalle yolunu açtığı sırada kullandığı kepçe kayarak takla attı. Kazada, kepçenin altında kalan Mehmet Yiğit hayatını kaybetti.
Kepçe operatörünün cesedi, kesin ölüm sebebinin tespiti için KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 04:53 Kaynak: İHA
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