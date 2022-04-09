Yol arkadaşı tavuğuyla sokak sokak gezerek sahipsiz hayvanları besliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Yol arkadaşı tavuğuyla sokak sokak gezerek sahipsiz hayvanları besliyor

09.04.2022 11:16
Yol arkadaşı tavuğuyla sokak sokak gezerek sahipsiz hayvanları besliyor

Bolu'da yaşayan hayvansever ev kadını Neşegül Öztürk, evinde beslediği tavuğu taşıma çantasında yanına alarak her gün 2-3 saat sokak sokak dolaşıp sahipsiz hayvanları besliyor.

Bolu'da yaşayan hayvansever ev kadını Neşegül Öztürk, evinde beslediği tavuğu taşıma çantasında yanına alarak her gün 2-3 saat sokak sokak dolaşıp sahipsiz hayvanları besliyor.

Tabaklar Mahallesi'nde yaşayan 47 yaşındaki Öztürk, yaklaşık 5 yıl önce evinin bulunduğu sokakta sahipsiz hayvanları beslemeye başladı.

Zamanla daha fazla hayvanın karnını doyurmak isteyen Öztürk, kendi imkanlarıyla aldığı mamalarla sahipsiz hayvanların beslenme ihtiyacını karşılıyor.

Öztürk, onlarca sahipsiz kedinin karnını doyurmak için her gün kendisine taşıma çantasında yol arkadaşlığı yapan "Nazlı" isimli tavuğuyla sokak sokak geziyor.

Ayda 2 bin liranın üzerinde masraf yaparak ciğer, salam, yaş ve kuru mama alan Öztürk, bunları dağıtmak için sabah ve akşam saatlerinde yollara düşüyor.

Sahipsiz hayvanları besledikten sonra eve gelen Öztürk, tavuğu "Nazlı"yla vakit geçiriyor.

Neşegül Öztürk, AA muhabirine, hayvanları çok sevdiğini söyledi.

Yaklaşık 5 yıldır kendi imkanlarıyla aldığı mamalarla sahipsiz hayvanları beslediğini dile getiren Öztürk, "Her gün onlara gidiyorum. Onlar açken ben doyamıyorum. Önce onları doyuruyorum, sonra kendi karnımı doyuruyorum. Sabah ve akşam günde iki tur yapıyorum." diye konuştu.

Öztürk, yaklaşık 1 yıl önce beslediği kedilerden birinin getirdiği civcivi evine alıp beslemeye başladığını anlatarak, şimdilerde ise "Nazlı" adını verdiği tavuğun kendisine mama dağıtımında yol arkadaşlığı yaptığını, kedilerin de tavuğa alıştığını kaydetti.

Yanındaki mamalar bitene kadar yaklaşık 2-3 saat boyunca sokak sokak dolaştığını aktaran Öztürk, "Gidebildiğim yere kadar sokak sokak gidiyorum. Baktığım 100'e yakın kedi var. Ne kadar dağıtabilirsem dağıtıyorum. Onun dışında her zaman yanımda mama da olur. Gittiğim her yerde veririm. Son nefesime kadar, elimden geldiğince sokak hayvanlarını beslemeye devam etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Öztürk, mama ve hayvanların tedavi masraflarını kendi imkanlarıyla karşıladığını belirterek, "Birkaç arkadaş yardımcı olmaya çalışıyor ama yeterli olmuyor tabii. Benim insanlardan istediğim; herkes yardım edebildiği kadar sokak hayvanlarına yardım etsin çünkü onlar bize muhtaç. Derneklerimize de destek olalım. Bizim gibi hayvanları besleyenlere destek olunursa çok iyi olur." değerlendirmesinde bulundu.

YORUMLAR
500
Göynük'teki hortumun ardından hasar tespit çalışmaları devam ediyor Göynük'teki hortumun ardından hasar tespit çalışmaları devam ediyor Milli sporcu kardeşler, pistlerde başarıya koşmak için güç depoluyor Milli sporcu kardeşler, pistlerde başarıya koşmak için güç depoluyor

Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yol arkadaşı tavuğuyla sokak sokak gezerek sahipsiz hayvanları besliyor - Son Dakika


Son Dakika
11:16 Erzurum geceyi lapa lapa yağan karla geçirdi: Kent sabaha sisle uyandı
11:15 Psikolog Esra Ezmeci yeni itiraflar yayınladı: Kocamın erkek sevgilisi varmış, kıskanma tek kadın sensin diyor!
11:11 Bartu Küçükçağlayan, 'Hakan Şükür' diyemeyince sosyal medyada gündem oldu: Söyleyemiyoruz adını galiba...
11:10 Keçilerini satmak istiyordu, adı 'hayvan tacizcisine' çıktı: İlandaki 'zevk adamları' tabiri başını yaktı
11:07 Uğur Dündar'dan Vefa Küçük'e ağır gönderme: Soyadınız gibi küçüksünüz
11:03 Kanlı Kramatorsk saldırısının ardındaki isim belli oldu! General Dvornikov'a kahramanlık madalyasını Putin vermişti
10:53 Giresun'da iş kazası: İş makinesi 50 metrelik dere yatağına düştü, sürücüsü yaşamını yitirdi
10:51 Galatasaray, Kadıköy'de bir başka iddialı: İki sezondur Kadıköy'de kaybetmiyor
10:27 CHP Milletvekili Tuncay Özkan, Erbakan'ı anlatırken gözyaşlarını tutamadı: Tutuklandığımda ilk avukat gönderenlerden biriydi, asla unutmam
10:16 NBA'in ünlü ismi LeBron James'ten, Fenerbahçe kadın basketbol takımına büyük övgü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 11:35:53. #1.12#
SON DAKİKA: Yol arkadaşı tavuğuyla sokak sokak gezerek sahipsiz hayvanları besliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement