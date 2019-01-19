Yol Aşırı Yağışa Dayanamadı
30 dakika önce
Adıyaman-Besni Karayolunun 27. Kilometresinde yoğun yağıştan dolayı çökme meydana geldi.
Adıyaman- Besni
Karayolunun 27. Kilometresinde yoğun yağıştan dolayı çökme meydana geldi.
Son üç haftadan beri etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle Adıyaman- Besni Karayolu 27. Kilometresinde çökme meydana geldi. Yaklaşık 50 metre uzunluğunda aşırı yağışlardan dolayı oluşan çökme nedeniyle karayolunun bir şeridi ulaşıma kapandı.
Karayolları ekipleri yolda herhangi bir kaza meydana gelmemesi için işaret levhaları yerleştirdi. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 11:10 Kaynak: İHA
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