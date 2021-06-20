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Yol Bakım ve Onarım Çalışmalarımız Sürüyor - Son Dakika

Yol Bakım ve Onarım Çalışmalarımız Sürüyor

20.06.2021 22:04
Yol Bakım ve Onarım Çalışmalarımız Sürüyor, System.String[]

Vali / Belediye Başkan V. Sayın Türker ÖKSÜZ'ün talimatları doğrultusunda; Belediye ekiplerimiz; Halitpaşa Mahallesi, Bayram Tanrıverdi Caddesi, İsmail Aytemiz Caddesi, Merkez Mahallesi Katmer Sokak, Şehit Yusuf bey Caddesi, Yusufpaşa Mahallesi Av.

Vali/ Belediye Başkan V. Sayın Türker ÖKSÜZ'ün talimatları doğrultusunda; Belediye ekiplerimiz; Halitpaşa Mahallesi, Bayram Tanrıverdi Caddesi, İsmail Aytemiz Caddesi, Merkez Mahallesi Katmer Sokak, Şehit Yusuf bey Caddesi, Yusufpaşa Mahallesi Av. Kurtuş Boy Caddesi, Aşık Şenlik Caddesi, Bakırcılar Caddesi, Küçük Kazımbey Caddesi ve Ortakapı Mahallesi Şehit Polis Nuri Yıldız Caddesinde yol bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı.

Münir Karaloğlu, Bayram, Polis, Şehit, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Yol Bakım ve Onarım Çalışmalarımız Sürüyor - Son Dakika


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