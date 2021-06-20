Yol Bakım ve Onarım Çalışmalarımız Sürüyor - Son Dakika

Vali/ Belediye Başkan V. Sayın Türker ÖKSÜZ'ün talimatları doğrultusunda; Belediye ekiplerimiz; Halitpaşa Mahallesi, Bayram Tanrıverdi Caddesi, İsmail Aytemiz Caddesi, Merkez Mahallesi Katmer Sokak, Şehit Yusuf bey Caddesi, Yusufpaşa Mahallesi Av. Kurtuş Boy Caddesi, Aşık Şenlik Caddesi, Bakırcılar Caddesi, Küçük Kazımbey Caddesi ve Ortakapı Mahallesi Şehit Polis Nuri Yıldız Caddesinde yol bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı.

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