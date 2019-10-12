Son Dakika Haberleri: Yol bakım ve onarımları yapılıyor
Son Dakika Güncel Yol bakım ve onarımları yapılıyor

Yol bakım ve onarımları yapılıyor

1 saat önce

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipler tarafından Orduyeri Mahallesi 190. Cadde'de yol bakım onarım çalışması yapılıyor.

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Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipler tarafından Orduyeri Mahallesi 190. Cadde'de yol bakım onarım çalışması yapılıyor.


Çalışma hakkında bilgiler veren Başkan Cemal Akın, "Çeşitli sebeplerle hasar gören yollarımız ekiplerimiz tarafından düzenleniyor. Buna bağlı olarak Orduyeri Mahallesi 190. Cadde'de bozulan yollar sıcak asfalt ile onarılarak sorunsuz hale getirildi. Çalışmalarımız ihtiyaç duyulan her noktada devam edecek" dedi. - BARTIN

Fen İşleri Müdürlüğü, Cemal Akın, Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 03:57 Kaynak: İHA
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