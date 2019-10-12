Yol bakım ve onarımları yapılıyor
1 saat önce
Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipler tarafından Orduyeri Mahallesi 190. Cadde'de yol bakım onarım çalışması yapılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 03:57 Kaynak: İHA
Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipler tarafından Orduyeri Mahallesi 190. Cadde'de yol bakım onarım çalışması yapılıyor.
Çalışma hakkında bilgiler veren Başkan Cemal Akın, "Çeşitli sebeplerle hasar gören yollarımız ekiplerimiz tarafından düzenleniyor. Buna bağlı olarak Orduyeri Mahallesi 190. Cadde'de bozulan yollar sıcak asfalt ile onarılarak sorunsuz hale getirildi. Çalışmalarımız ihtiyaç duyulan her noktada devam edecek" dedi. - BARTIN
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