Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonası'nda ilk gün yarışları sona erdi - Son Dakika

Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonası'nda ilk gün yarışları sona erdi

Sakarya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonası'nda ilk gün yarışları tamamlandı.

Sakarya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonası'nda ilk gün yarışları tamamlandı.

Adapazarı ilçesindeki Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde farklı illerden 106 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyonanın ilk yarışında bisikletçiler, "zamana karşı" etabında mücadele verdi.

Sporcular, "genç erkekler" kategorisinde 13,5 kilometre, "büyük erkekler" kategorisinde ise 26,8 kilometre yolu en kısa sürede tamamlamak için ter döktü.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı İrfan Çelik, basın mensuplarına, şampiyonanın ilk gününde erkekler kategorisinde zamana karşı yarışların yapıldığını söyledi.

Şampiyonanın yarın "yol yarışları" ile devam edeceğini belirten Çelik, "Şampiyonanın en önemli özelliği, Sakarya'da yapılacak Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'nın bir alt çalışması olması. Dünya Şampiyonası'na önem veriyoruz. Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılacağı için bu yarışmayı, bir noktada Sakarya'mızın ve ülkemizin bisikletteki son durumunu dünyaya tanıtımı açısından çok önemsiyoruz. Büyükşehir Belediyesinin bu noktada çok büyük çalışmaları var. Bu yarışmalar, Sakarya'mızın ve ülkemizin bisiklet aracılığıyla dünyaya tanıtımında büyük rol alacaktır." diye konuştu.

Çelik, şampiyonada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin alındığını sözlerine ekledi.

İlk gün yarışlarının ardından genç erkeklerde Çatalhüyük Çumra Belediye Spor Kulübü'nden Muhammet Çevik birinci, Torku Şeker Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nden Ali İhsan Egin ikinci, İzmir Gençlik Merkezleri Gençlik ve Spor Kulübü'nden Kaan Soylu Özkalbim ise üçüncü oldu.

Büyük erkeklerde ise Sakarya Büyükşehir Belediyesi Salcano Takımı'ndan Mustafa Sayar ilk sırada yer aldı. Spor Toto Bisiklet Takımı'ndan Oğuzhan Tiryaki ikinciliği, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Salcano Takımı'ndan Emre Yavuz üçüncülüğü elde etti.

Ayrıca 23 yaş altı kategorisinde yapılan yarışlar sonucunda Spor Toto Bisiklet Takımı'ndan Oğuzhan Tiryaki birinci, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Salcano Takımı'ndan Halil İbrahim Doğan ikinci, Giresun Lisesi İzcilik Dağcılık Spor Kulübü'nden Doğukan Arıkan ise üçüncü oldu.

Yarışların ardından dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Organizasyon, yarın yapılacak "yol yarışı" ile sona erecek.

Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonası'nda ilk gün yarışları sona erdi

Bisiklet, Türkiye, Sakarya, Genç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 16:51 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonası'nda ilk gün yarışları sona erdi - Son Dakika Spor

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