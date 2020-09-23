Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonası sona erdi - Son Dakika

Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonası sona erdi

Sakarya'da 109 sporcunun katıldığı Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonası sona erdi, System.String[]

Sakarya'da 109 sporcunun katıldığı Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonası sona erdi. Büyük erkekler ve genç erkekler kategorisinde dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Adapazarı Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde başlayan Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonası, büyük erkekler kategorisindeki bisikletçiler için start verildi. 59 sporcu, 139,3 kilometre yolu en kısa sürede tamamlamak için yarıştı. 'Yol yarışı' etabında Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nden Onur Balkan birinci, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nden Halil İbrahim Doğan ikinci, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nden Emre Yavuz üçüncü oldu.

Genç erkekler kategorisine 52 sporcu katılırken, 99,7 kilometrelik etapta yarıştılar. Yarışmada birinci İzmir Gençlik Merkezleri Gençlik ve Spor Kulübü'nden Kaan Soylu Özkalbim, ikinci Torku Şeker Gençlik ve Spor Kulübü'nden Ali Osman Çelik, üçüncü Torku Şeker Gençlik ve Spor Kulübü'nden Ahmet Maral oldu. Yarışmaların sonunda sporculara ödülleri verildi.

Büyük erkekler kategorisinde birinci olan Onur Balkan, hedefinin 2021 olimpiyatları olduğunu belirterek, "Yarışlarda birinci olduğum için çok mutluyum. Ben daha önceki yarışlarda da birincilik elde ettim. Önümdeki hedefim ise 2021'de olimpiyatlar var. Oraya adayım ve inşallah orada da ülkemi temsil etmek için elimden geleni yapacağım" dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 21:00 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonası sona erdi - Son Dakika Spor

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