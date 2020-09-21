Sakarya'nın ev sahipliği yapacağı Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonası yarın başlayacak.
Türkiye Bisiklet Federasyonunun açıklamasına göre, bugün lisans kontrolü ve teknik toplantı yapılacak.
Şampiyonanın ilk yarışında bisikletçiler, yarın Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde "zamana karşı" etabında mücadele verecek.
Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde 23 Eylül Çarşamba günü yapılacak "yol yarışı" ile organizasyon sona erecek.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında her takım 6 kişi ile start alabilecek.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 09:15 - Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonası, yarın Sakarya'da başlayacak - Son Dakika Spor