Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonası, yarın Sakarya'da başlayacak - Son Dakika

Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonası, yarın Sakarya'da başlayacak

Sakarya'nın ev sahipliği yapacağı Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonası yarın başlayacak.

Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonası, yarın Sakarya'da başlayacak, System.String[]

Sakarya'nın ev sahipliği yapacağı Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonası yarın başlayacak.

Türkiye Bisiklet Federasyonunun açıklamasına göre, bugün lisans kontrolü ve teknik toplantı yapılacak.

Şampiyonanın ilk yarışında bisikletçiler, yarın Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde "zamana karşı" etabında mücadele verecek.

Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde 23 Eylül Çarşamba günü yapılacak "yol yarışı" ile organizasyon sona erecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında her takım 6 kişi ile start alabilecek.

Bisiklet, Sakarya, Türkiye, Lisans, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 09:15 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonası, yarın Sakarya'da başlayacak - Son Dakika Spor

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