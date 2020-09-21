Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonası, yarın Sakarya'da başlayacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında her takım 6 kişi ile start alabilecek.

Türkiye Bisiklet Federasyonunun açıklamasına göre, bugün lisans kontrolü ve teknik toplantı yapılacak.

Eski sevgilisi Murat Dalkılıç ile pişti olan Hande Erçel'den kafa karıştıran çıkış: Bizi çok sık göreceksiniz