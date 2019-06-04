Son Dakika Haberleri: Yol bitince aracıyla 53 basamaklı merdiveni indi
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Yol bitince aracıyla 53 basamaklı merdiveni indi

46 dakika önce

Bitlis'te yanlışlıkla trafiğe kapalı yola giren sürücü, kamyonetiyle merdivenlerden çarşı merkezine indi.

Yol bitince aracıyla 53 basamaklı merdiveni indi, System.String[]
Bitlis'te yanlışlıkla trafiğe kapalı yola giren sürücü, kamyonetiyle merdivenlerden çarşı merkezine indi.
Kent merkezinde trafiğe kapalı tarihi Sinema Yokuşu güzergahına yanlışlıkla giren, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen kamyonetin, yolun sonundaki 53 basamaklı merdiveni inmesi bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Yol bittikten sonra hızını alamayarak merdivenleri de inen kamyonet sürücüsü, aracını iş yerinin önündeki kaldırımda bulunan kasalara çarparak durdurabildi.
Kamyonet, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 01:36 Kaynak: AA
Bitlis, Güncel
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