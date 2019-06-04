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Yol bitince aracıyla merdivenlerden indi

29 dakika önce

Bitlis'te trafiğe kapalı olan yola yanlışlıkla giren sürücü, yolun diğer ucunda bulunan merdivenlerden aracıyla çarşıya indi.

Yol bitince aracıyla merdivenlerden indi, System.String[]
Bitlis'te trafiğe kapalı olan yola yanlışlıkla giren sürücü, yolun diğer ucunda bulunan merdivenlerden aracıyla çarşıya indi.

Bitlis merkezde bulunan ve Sinema Yokuşu olarak bilinen yola giren sürücü, hızını alamayınca yaklaşık 40 basamaklı merdiveni aracıyla inmek zorunda kaldı. Bir ucu normal yola çıkan diğer ucu ise çarşı merkezine bakan merdiven yoluna yanlışlıkla giren sürücü, merdivenleri hızlı bir şekilde inerek girdi. O esnada olay yerinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, bir iş yeri kamerasına yansıyan görüntünün ise kazanın ne denli tehlikeli olduğunu gözler önüne serdi. - BİTLİS
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 09:27 Kaynak: İHA
Bitlis, 3. Sayfa
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