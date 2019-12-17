Yol çalışmaları hız kesmeden devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yol çalışmaları hız kesmeden devam ediyor - Son Dakika

Yol çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

7 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar'da ilçe merkeziyle Akselendi, Sazoba, Beyoba, Moralılar, Rahmiye ve Hava Meydan Komutanlığı arasında bağlantıyı sağlayan yolda beton yol uygulamasına başladı.

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Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar'da ilçe merkeziyle Akselendi, Sazoba, Beyoba, Moralılar, Rahmiye ve Hava Meydan Komutanlığı arasında bağlantıyı sağlayan yolda beton yol uygulamasına başladı. Yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, vatandaşların konforlu ve güvenli ulaşımı için dört mevsim çalıştıklarını vurguladı.


Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların konforlu ve güvenli bir ulaşım sağlayabilmesi amacıyla yol yapım çalışmalarını dört mevsim sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar'da ilçe merkeziyle Akselendi, Sazoba, Beyoba, Moralılar, Rahmiye ve Hava Meydan Komutanlığı arasında bağlantıyı sağlayan yolda beton yol uygulamasına başladı. Yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, "11 kilometrelik güzergahta beton yol imalatları öncesi zemin güçlendirme, genişletme ve dolgu çalışması yapılıyor. Kısa süre içerisinde mevcut güzergahta çalışmaları tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz" dedi. - MANİSA

Akselendi, Akhisar, Beyoba, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 02:00 Kaynak: İHA
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