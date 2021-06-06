Yol Çalışmaları Kent Merkezi ve Kırsalda Devam Ediyor - Son Dakika

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından kent merkezi ve ilçe kırsalında sorumluluk alanı içerisinde bulunan yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, 1/1000 ölçekli imar planına göre genişletilen Ziya Gökalp Caddesinin kamulaştırması tamamlanan kısmında sıcak asfalt serimine başladı. Kent merkezinde yol çalışmalarının başladığı bir diğer yer ise Kartopu Caddesi oldu.

Kırsalda ise bir çok farklı noktada iş programı dahilinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürüyor. Çifteler ilçesinde Orhaniye-Osmaniye-Hayriye Mahalle yollarında kış mevsimi sebebiyle meydana gelen deformasyonların bakım, onarımları ekipler tarafından yapılıyor. Bölgesel olarak bozuklukların olduğu kısımlarda asfalt bakım onarım çalışmaları yapılarak yol güzergahı sürücüler açısından güvenli hale getiriliyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, diğer ilçelerde devam eden onarım çalışmalarının; İnönü ilçesi Kümbetakpınar-Esnemez arası, Tepebaşı ilçesi Kavacık-Karaçobanpınarı-Behçetiye-Çalkara Mahalleleri, Tepebaşı ilçesi Yakaboyu-Gündüzler-Beyazaltın, Mollaoğlu Mahalle yolu, Odunpazarı ilçesi AşağıKalabak-YukarıKalabak, Mahallelerinde gerçekleştirildiğini ifade etti. Yetkililer, Odunpazarı ilçesi Avdan-Akçakaya Mahallelerini birbirine bağlayan 6 kilometrelik mahalle yolunda da mekanik malzeme serimi ile altyapı çalışmalarının başladığını ve sonrasında da asfalt seriminin yapılacağını sözlerine eklediler.

Yetkililer, resmi kurumlar ve mahalle muhtarlarından gelen talepleri titizlikle inceleyip, öncelik durumuna göre mahalle yollarında çalışmaların sürdüğünü belirterek, sürücülerden çalışma yapılan kesimlerde trafik işaretlerine uyulmasını istediler.