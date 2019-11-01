Son Dakika Haberleri: Yol çalışmaları yerinde incelendi
Son Dakika Yaşam Yol çalışmaları yerinde incelendi

Yol çalışmaları yerinde incelendi

8 saat önce

Kütahya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak ile Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Rıfat Hatipoğlu, Aslanapa Kaymakamı Şeref Gülyer'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

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Kütahya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak ile Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Rıfat Hatipoğlu, Aslanapa Kaymakamı Şeref Gülyer'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Ziyarete, İl Genel Meclis Üyesi Ali Okumuş ve İlçe Özel İdare Müdürü Savaş Kılıçarslan da eşlik etti.


Heyet, ziyaret sonrası ilçede devam eden yol çalışmalarını yerinde inceledi. İl Özel İdaresi ve Köylere Hizmet Götürme Birliği ortak programında bulunan Bezirgan köyü ile Çamırdık köyü yol ayrımı arasındaki 6 bin 200 metre bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt kaplaması çalışmasını ve Göynükören köyü ile il yolu bağlantısı onarım ve alt yapı güçlendirme çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldılar. - KÜTAHYA

Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 10:26 Kaynak: İHA
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