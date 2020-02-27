Yol çalışmalarına katılan Başkan Aydar, işçilerle kahvaltı yaptı - Son Dakika
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Yol çalışmalarına katılan Başkan Aydar, işçilerle kahvaltı yaptı

6 saat önce

Yol çalışmalarına katılan Başkan Aydar, işçilerle kahvaltı yaptıCEYHAN Belediye Başkanı Kadir Aydar, gece boyunca takip ettiği D-400 karayolundaki yol çalışmaların ardından sabah saatlerinde işçilerle birlikte kahvaltı yaptı.

Yol çalışmalarına katılan Başkan Aydar, işçilerle kahvaltı yaptı, System.String[]

Yol çalışmalarına katılan Başkan Aydar, işçilerle kahvaltı yaptı

CEYHAN Belediye Başkanı Kadir Aydar, gece boyunca takip ettiği D-400 karayolundaki yol çalışmaların ardından sabah saatlerinde işçilerle birlikte kahvaltı yaptı.

Adana Büyükşehir Belediyesi ile Ceyhan Belediyesi ekiplerinin gece gündüz sürdürdüğü çalışmalarla ilçe yollarının asfaltlamaları devam ediyor. Çamlıyol İnönü Bulvarı DSİ Kavşağından başlayarak D-400 karayolunda tamamlanacak olan yol çalışması Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın sabah saatlerinden gece yarısına kadar bizzat takip etmesi ile hız kazandı. Başkan Aydar, sabah kahvaltısını işçilerle birlikte kaldırım üzerinde yaptı. Gece yarısı da işçilerle birlikte çalışma sahasında inceleme yaptı.

Asfalt çalışmalarının 7 gün 24 saat devam edeceğini aktaran Başkan Kadir Aydar,  soğuk havalarda dahi asfaltın donmasını engellemek amacıyla finisher ve silindir sayısını iki katına çıkardıklarını açıkladı. Başkan Aydar, "Soğuk, sıcak demeden, 7 gün 24 saat Ceyhan için çalışmaya devam ediyoruz. Havaların düzelmesi ile çalışmalarımız hız kazandı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar'ın sayesinde, ekiplerimizin gayreti ile Ceyhan hak ettiği görüntüye kavuşacak" dedi.


Kadir Aydar, Ceyhan, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:41 Kaynak: DHA
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