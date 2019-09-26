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Yol çalışması bitince kurban kestiler

2 gün önce

Yalıhüyük Bozkır yolu caddesinde 15 gün önce başlanan yol asfaltlama çalışması tamamlandı.

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Yalıhüyük Bozkır yolu caddesinde 15 gün önce başlanan yol asfaltlama çalışması tamamlandı.

Yalıhüyük Merkez'den Seydişehir - Bozkır bağlantı yoluna kadar olan bin 400 metrelik sıcak asfalt çalışması tamamlanınca Belediye Başkanı Hasan Koçer kurban keserek etini çalışanlara dağıttı.

Başkan Koçer burada yaptığı açıklamada, "Girişimlerimiz sonucunda kara yollarının bünyesinde yapılan sıcak asfalt çalışmasını kazasız belasız tamamladık. Günün anısına kurban keserek dua ettik. Çalışmalarımızda bizlere desteğini esirgemeyen karayolları bölge müdürümüze, büyükşehir belediye başkanımıza, Konya milletvekillerimize, çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. İlçemize bölgemize yakışan bir prestij yolu oldu. Hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Hasan Koçer, Seydişehir, Yalıhüyük, Bozkır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:50 Kaynak: AA
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