Yol çalışması sırasına hayatlarını kaybeden işçilerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Maltepe'de yol çalışması sırasında hayatlarını kaybeden 4 işçisin cenazeleri otopsi işlemleri işçin Adli Tıp Kurumundan alındı. İşçilerin yakınları olayın takipçisi olacaklarını ve sorumluların en ağır cezayı verilmesini istediklerini söyledi.

Maltepe E-5 Kara Yolu Küçükyalı mevkii, Ankara istikametinde 00.30 sıralarında sürücüsünün alkollü ve aşırı hızlı olduğu belirtilen 34 NB 1182 otomobil, yol çalışması yapan işçilerin arasına dalmıştı. İşçilerden Sinan Demirok, Mehmet Alptekin, Hamdi Alptekin ve Barış Ten'in hayatını kaybetmişti. Yaralı olan işçilerden biri hastaneye kaldırılırken kazaya neden olan aracın sürücüsü Atilla Mert Çukacı gözaltına alınarak emniyete götürülmüştü. İşçilerin cenazeleri de otopsi işlemleri için Bahçelievler'de bulunan Adli Tıp Kurumu'na getirilmişti.

İşçilerin yakınları Adli Tıp Kurumu önüne gelerek cenazelerini işlemlerinin bitmesini beklemeye başladı. Kaza da hayatını kaybeden Barış Alptekin 24 yaşında bekar, Hamdi Alptekin bekar, Sinan Demirok'un evli ve 3 çocuk babası olduğu, Mehmet Alptekin ise evli ve 1 kızı olduğu öğrenildi. Otopsi işlemleri biten işçilerinin cenazeleri aileleri tarafından alındı. Cenazelerin Diyarbakır'a gideceği öğrenildi.

"Sonuna kadar takipçisiyiz"

Sinan Demirok'un halasının oğlu olan Engin Okşak, "Olay Bostancı köprüsü Maltepe'de bariyer arızası varmış. Bizim hala oğlulları ve yanındaki kişilerle bariyer tamirine gitmişler. Dubaları levhaları koymuşlar. Hem kız hem erkek iki kişilermiş. Sarhoş olduklarını söylüyorlar. Zaten sarhoş olmasa 160 kilometre hızla orada gidilmez. Şuan gözaltında olduklarını biliyoruz ama ne durumda olduklarını bilmiyoruz. Bu cenazeleri Diyarbakır'a gönderip defnettikten sonra adli işlemler başlayacaksa adli işlemlere başlayacağız. Sonuna kadar takipçisiyiz. 12-13 sendir İBB'nin işlerini yapıyorlar" diye konuştu.

"Kardeşimin katillerinin yakalanmasını istiyorum"

Barış Ten'in kardeşi Ramazan Ten, " Kardeşimin katillerinin yakalanmasını istiyorum. En ağır cezenın verilmesini istiyorum. Gece evden haberi aldım. Alkollü bir sürücü 4 arkadaşı ezip geçmiş. Bunlar işçi emekçi insanlar vicdanen nasıl rahat olabiliyorlar. Kardeşm bekardı benim 24 yaşında" dedi. - İSTANBUL