Yol Çalışması Sırasında Arabanın Çarpması Sonucu Hayatını Kaybeden Belediye İşçisi Son Yolculuğuna...

Yol çalışması sırasında arabanın çarpması sonucu hayatını kaybeden belediye işçisi son yolculuğuna uğurlandı İzmir
'in Konak
ilçesinde yol çalışması sırasında trafik konisi yerleştirirken bir arabanın çarpması sonucu hayatını kaybeden belediye işçisi Mehmet Olçun, memleketi Manisa
'nın Şehzadeler
ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı
MANİSA - İzmir'in Konak ilçesinde yaya geçidi çalışması için yola trafik konisi koyarken bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 44 yaşındaki belediye işçisi Mehmet Olçun memleketi Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Sancaklıiğdecik Mahallesinde son yolculuğuna uğurlandı.
İzmir'in Konak ilçesinde yaya geçidi çalışması için yola trafik konisi koyarken bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden evli ve 4 çocuk babası 44 yaşındaki belediye işçisi Mehmet Olçun memleketinde son yolculuğuna uğurlandı.
Belediyenin taşeron şirketindeki park ve bahçeler biriminden ulaşım daire başkanlığına 4 gün önce geçerek işe başladığı öğrenilen, evli ve 4 çocuk babası Mehmet Olçun'un cenazesi Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıiğdecik Mahallesinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Mehmet Olçun'un tabutunun başına yörede sıklıkla kullanılan Yörük poşusu örtüldüğü dikkat çekerken cenazeye Mehmet Olçun'un İzmir'deki mesai arkadaşları da katıldı.
Mehmet Olçun'un en küçüğü 3 yaşında en büyüğü de liseye giden 4 çocuğu olduğu ve İzmir'de ikamet ettikleri öğrenilirken cenazenin ailesinin isteği üzerine doğduğu mahallede toprağa verildiği bildirildi.
Kaza
Kaza, 6 Nisan sabah saat 04.30 sıralarında İzmir'in Konak ilçesi Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Karantina Alt Geçidi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 GE 3081 otomobil Konak istikametinden Balçova
istikametine seyir halindeyken, yaya geçidi çalışması için yola trafik konisi koyan İzmir Büyükşehir Belediyesi
Ulaşım Daire Başkanlığında görevli Mehmet Olçun'a çarptı. Aşırı hızlı olduğu iddia edilen otomobilin çarpmasıyla yaklaşık 30 metre savrulan Mehmet Olçun ağır yaralandı. Olçun, İzmir Katip Çelebi
Üniversitesi Atatürk
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Olçun yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olay yerinden kaçan araç sahibi E.K. yapılan araştırmanın sonunda gözaltına alındı. Polisin gözaltına aldığı ve emniyetteki ifadesinde otomobili kendisinin kullanmadığını söyleyen E.K.'nin ifadeleri doğrultusunda, ekipler aynı araçtaki A.A.'yı gözaltına aldı. Emniyete götürülen A.A.'nın, otomobili kendisinin kullandığını itiraf ettiği öğrenildi.