Yol çalışması sırasında insan kemiği bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yol çalışması sırasında insan kemiği bulundu - Son Dakika

Yol çalışması sırasında insan kemiği bulundu

7 saat önce

Adana'da bir sitenin yol genişletme çalışmaları sırasında insan kemiği bulundu.

Adana'da bir sitenin yol genişletme çalışmaları sırasında insan kemiği bulundu.

Merkez Sarıçam ilçesi Menekşe Mahallesi'nde, bir sitenin yolunu genişleten kepçe operatörü Sinan Şenlik, çalışma yaptığı sırada toprakta kemikler olduğunu fark etti.

Kontrol ettiği kemiklerin insana ait olabileceğini düşünen Şenlik, çalışmasını durdurarak durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi.

Yapılan incelemelerin ardından kemik, bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis, kemiklerin tespiti ile ilgili çalışma başlattı.

Yol çalışması sırasında insan kemiği bulundu

Sarıçam, Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:49 Kaynak: AA
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