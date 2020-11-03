Yol çalışması sırasında insan kemikleri bulundu - Son Dakika

SAMSUN'un Bafra ilçesinde yol genişletme çalışmaları sırasından insan kemikleri bulundu. Kemikler, incelenmeye alındı.
Bafra Belediyesi ekipleri, İkizpınar Mahallesi'nde yol genişletme çalışmaları sırasında toprak altında, 1,5 metre mesafeyle 4 ayrı noktada kemikler bulundu. Jandarma ekiplerine haber verilirken, çalışmalara bir süre ara verildi.Toprak altından çıkarılan insan kemikleri incelenmek üzere Samsun Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Soruşturma başlatıldı.
- Kaynak: DHA
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