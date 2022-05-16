YOL ÇALIŞMASI YAPAN İBB EKİBİ, İSKİ BORUSUNU PATLATTI - Son Dakika

KADIKÖY'de belediye ekiplerinin yol çalışması sırasında İSKİ boru su patladı. Kırılan borudan fışkıran su yola aktı.

Kadıköy Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi kavşağında saat 12.00 sıralarında iş makinesiyle asfalt çalışması yapan İBB yol bakım ve onarım ekipleri, İSKİ'ye bağlı ana hat su borusuna zarar verdi. Kırılan borudaki su, tazyikle fışkırarak yola aktı. Kepçe ile fışkıran su kontrol edilmeye çalışıldı. Hattaki suyu kesen ekipler, boruyu tamir etmek için çalışma başlattı.