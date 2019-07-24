Yol çalışmasında bulunan havan topu mermisi kontrollü patlatıldı



ANTALYA'da, yol çalışması sırasında patlamamış havan topu mermisi bulundu. Mermi, bomba imha uzmanı tarafından kontrollü olarak patlatıldı.

Kepez ilçesi Kütükçü Mahallesi'ndeki yol çalışması sırasında Lütfi Ergin'in kullandığı kepçenin kovası, metal malzemeye takıldı. İş makinesinden inip kontrol eden Ergin, patlamamış havan topu mermisiyle karşılaştı. Mermiyi kumların arasından alıp paletin üzerine koyan Ergin, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Gelen polis ekipleri çevre güvenlik önlemi alarak, bomba imha ekiplerini olay yerine çağırdı. Uzman ekip özel kıyafetlerini giydikten sonra fünyeyle havan topu mermisini kontrollü olarak patlatarak etkisiz hale getirdi.

Polis ekipleri imha edilen mermiyi incelenmesi için Kriminal Polis Laboratuvar Müdürlüğü'ne götürdü. Ekipler, yol çalışması yapılan alanda inceleme yaptı.



- Antalya