Yol çalışmasında doğalgaz borusunu patlaması panik yarattı - Son Dakika

Yol çalışmasında doğalgaz borusunu patlaması panik yarattı

Yol çalışmasında doğalgaz borusunu patlaması panik yarattıTEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yol çalışması sırasında iş makinesinin doğalgaz borusunu patlatması panik yarattı.

Yol çalışmasında doğalgaz borusunu patlaması panik yarattı TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yol çalışması sırasında iş makinesinin doğalgaz borusunu patlatması panik yarattı. Ekipler, gaz akışını keserek, boruyu onarmaya başladı. Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde belediyenin Şeyhsinan Mahallesi Kumyol Caddesi üzerinde sürdürdüğü yol yapım çalışması sırasında iş makinesi kazı yaptığı sırada doğalgaz borusunu patlattı. Patlamayla birlikte cadde üzerindeki evlerde yaşayan vatandaşlar panikle balkon ve pencerelere çıktı. Göz kokusunun çevreyi sarması üzerine ihbar üzerine bölgeye Çorlu Gaz Dağıtım A.Ş.(ÇORDAŞ) ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, gaz akışını keserek, daha fazla sızıntı yapmasını önledi. Ekipler, patlayan boruyu onarma çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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