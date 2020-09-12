GÖÇÜK CEP TELEFONU KAMERASINDA
Van'ın Başkale ilçesine bağlı Güzeldere bölgesinde 1 kişinin yaralandığı göçük, yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, dağdan kopan kaya parçalarının oluşturduğu toz bulutunun, korku dolu anların yaşanmasına neden olduğu görülüyor. Ekipler, durumu fark edince bağırarak panik halinde iş makinelerini bölgeden uzaklaştırmak için araçlarının başına geçiyor.Behçet DALMAZ/VAN,
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 15:01 - Kaynak: DHA
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