GÖÇÜK CEP TELEFONU KAMERASINDA

Van'ın Başkale ilçesine bağlı Güzeldere bölgesinde 1 kişinin yaralandığı göçük, yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, dağdan kopan kaya parçalarının oluşturduğu toz bulutunun, korku dolu anların yaşanmasına neden olduğu görülüyor. Ekipler, durumu fark edince bağırarak panik halinde iş makinelerini bölgeden uzaklaştırmak için araçlarının başına geçiyor.Behçet DALMAZ/VAN,