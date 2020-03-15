Yol çalışmasında görevli şoför, tabancasını çıkarıp havaya ateş etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yol çalışmasında görevli şoför, tabancasını çıkarıp havaya ateş etti - Son Dakika

Yol çalışmasında görevli şoför, tabancasını çıkarıp havaya ateş etti

6 saat önce

DÜZCE'nin Çilimli ilçesinde, yol yapım çalışmalarında görevli İl Özel İdaresi'ne ait kamyonun şoförü, tabancasıyla havaya art arda ateş etti.

Yol çalışmasında görevli şoför, tabancasını çıkarıp havaya ateş etti, System.String[]

DÜZCE'nin Çilimli ilçesinde, yol yapım çalışmalarında görevli İl Özel İdaresi'ne ait kamyonun şoförü, tabancasıyla havaya art arda ateş etti. Köy muhtarı sosyal medyadan canlı yayın yaptığı sırada o anlar kameraya yansıdı.

? Düzce İl Özel İdaresi tarafından Çilimli ilçesine bağlı Hızardere köyünde yapılan yol yapım ve genişletme çalışması sırasında görevli kamyonlardan birinin şoförü, direksiyon başında tabancasını dışarı çıkartıp, peş peşe havaya ateş etti. Hızardere köyünün muhtarı Dursun Tosun, yol yapım çalışmalarını sosyal medyadan canlı yayınlarken, bu sırada şoförün tabanca ile havaya ateş etmesi kameraya yansıdı.


Çilimli, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 01:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Düzce'de bir baba, koronavirüs şüphesi nedeniyle başka hastaneye sevk edilen kızını kaçırdı
Köy muhtarı fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı İsviçre'de koronavirüs vaka sayısı bir günde 841 arttı Sarp Sınır Kapısı, koronavirüs ile ilgili önleyici tedbirler kapsamında yolcu trafiğine kapatıldı

Son Dakika Haberleri
20:15 Turhan: "Bakanlığımızın Çorum'da özellikle ulaştırma alanında önemli yatırımları var"
20:13 Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1809'a yükseldi
20:12 İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 368 kişi artarak 1809'a, virüsün...
20:10 Mersin Valiliği yangın faciasıyla ilgili soruşturma başlattı
20:10 Bozcaada'da denize açıldıktan sonra kaybolan balıkçının cesedi bulundu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 20:21:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yol çalışmasında görevli şoför, tabancasını çıkarıp havaya ateş etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]