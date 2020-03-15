Yol çalışmasında görevli şoför, tabancasını çıkarıp, havaya ateş etti (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yol çalışmasında görevli şoför, tabancasını çıkarıp, havaya ateş etti (2) - Son Dakika

Yol çalışmasında görevli şoför, tabancasını çıkarıp, havaya ateş etti (2)

6 saat önce

VALİLİKTEN SORUŞTURMA Düzce Valiliği'nce tabancayla havaya ateş açan, İl Özel İdaresi'ne ait kamyonun şoförü ile sosyal medyadan canlı yayın yapan muhtar hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Yol çalışmasında görevli şoför, tabancasını çıkarıp, havaya ateş etti (2), System.String[]

VALİLİKTEN SORUŞTURMA

Düzce Valiliği'nce tabancayla havaya ateş açan, İl Özel İdaresi'ne ait kamyonun şoförü ile sosyal medyadan canlı yayın yapan muhtar hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı. Valilikten yapılan açıklamada, "İl Özel İdaresi personeli ile muhtar hakkında valiliğimizce soruşturma başlatılmıştır" denildi.


Düzce Valiliği, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 06:20 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı
Düzce'de bir baba, koronavirüs şüphesi nedeniyle başka hastaneye sevk edilen kızını kaçırdı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Umreden daha önce dönenler de koronavirüs testinden geçirildi Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması: Toplam vaka sayımız 18'dir

Son Dakika Haberleri
00:42 Aydın'da erkek cesedi bulundu
00:41 Koronavirüs belirtisi görülen kızını hastaneden kaçırdı (3)
00:40 Yamaçtan kopan kaya parçası il müdürlüğünün bahçesine düştü
00:40 Bakan Koca: "Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18'dir"
00:39 İtalyanlar şarkılarla birbirlerine destek oluyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 00:53:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yol çalışmasında görevli şoför, tabancasını çıkarıp, havaya ateş etti (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]