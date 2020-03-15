Yol çalışmasında görevli şoför, tabancasını çıkarıp, havaya ateş etti (2) - Son Dakika

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Yol çalışmasında görevli şoför, tabancasını çıkarıp, havaya ateş etti (2)
6 saat önce
VALİLİKTEN SORUŞTURMA Düzce Valiliği'nce tabancayla havaya ateş açan, İl Özel İdaresi'ne ait kamyonun şoförü ile sosyal medyadan canlı yayın yapan muhtar hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 06:20 Kaynak: DHA
VALİLİKTEN SORUŞTURMA
Düzce Valiliği'nce tabancayla havaya ateş açan, İl Özel İdaresi'ne ait kamyonun şoförü ile sosyal medyadan canlı yayın yapan muhtar hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı. Valilikten yapılan açıklamada, "İl Özel İdaresi personeli ile muhtar hakkında valiliğimizce soruşturma başlatılmıştır" denildi.
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