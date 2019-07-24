Yol çalışmasında havan topu bulundu
24 dakika önce
Antalya'da yol açma çalışması sırasında bulunan havan topu imha edildi.
Antalya Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 05:14 Kaynak: AA
'da yol açma çalışması sırasında bulunan havan topu imha edildi. Kepez
ilçesi Mazıdağı
bölgesinde yol açma çalışması yürüten belediye ekipleri, 7 metre derinlikte havan topu buldu.
Belediye görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.
Ekiplerin incelemesinin ardından havan topu fünye ile patlatılarak imha edildi.
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