Yol çalışmasında insan iskeleti bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yol çalışmasında insan iskeleti bulundu - Son Dakika

Yol çalışmasında insan iskeleti bulundu

6 saat önce

Adana'da yol genişletme çalışması yapıldığı sırada insan iskeleti bulundu.

Yol çalışmasında insan iskeleti bulundu, System.String[]

Adana'da yol genişletme çalışması yapıldığı sırada insan iskeleti bulundu.


Edinilen bilgiye göre, olay Sarıçam ilçesine bağlı Bayram Hacılı Mahallesinde meydana geldi. Vatandaşlar evlerine giden yolu genişletmek için iş makinesi kiralayıp çalışma başlattı. İş makinesi operatörü sabah saatlerinde çalışma yaptıktan sonra saat 10.45 sıralarında kemikler gördü. Hemen çalışmayı durdurup polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler kemiklerin insan iskeletine ait olduğunu belirledi. Kemiklerin bulunduğu yerin daha önce mezar olabileceği tahmin edilirken, polis bütün ihtimalleri değerlendirerek çalışma başlattı.


Bulunan iskeletlerin yaklaşık bir metre derinlikte olduğu görüldü. - ADANA

Sarıçam, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:57 Kaynak: İHA
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