Son Dakika Haberleri: Yol çalışmasında kamyonun altında kalan mühendis ağır yaralandı
Son Dakika Güncel Yol çalışmasında kamyonun altında kalan mühendis ağır yaralandı

Yol çalışmasında kamyonun altında kalan mühendis ağır yaralandı

1 saat önce

Sinop'un Boyabat ilçesinde, yol inşaatı sırasında çakıl dolu kamyonun altında kalan mühendis, ağır yaralandı.

Yol çalışmasında kamyonun altında kalan mühendis ağır yaralandı, System.String[]

Sinop'un Boyabat ilçesinde, yol inşaatı sırasında çakıl dolu kamyonun altında kalan mühendis, ağır yaralandı.

Özel bir firma tarafından Durağan ile Dikmen ilçeleri arasında sürdürülen asfaltlama çalışmasında görev yapan mühendis Onur Sinoforoğlu (30), Buzluk mevkisinde çakıl dolu kamyonun geri manevra yaptığı sırada, bulunduğu yamaçtan kayarak yola düştü.

Bacaklarının üzerinden kamyon geçmesi sonucu ağır yaralanan genç mühendis, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Durağan Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine sevk edildi.

Durumu ağır olan Sinoforoğlu, daha sonra ambulans helikopterle Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine nakledildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünce, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Durağan, Boyabat, Dikmen, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 04:48 Kaynak: AA
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