Son Dakika Haberleri: Yol Çalışmasında Kaya Mezarı Bulundu

Yol Çalışmasında Kaya Mezarı Bulundu

23 dakika önce

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bölünmüş yol yapımı sırasında Lidya dönemine ait olduğu tahmin edilen oyma kaya mezarı bulundu.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bölünmüş yol yapımı sırasında Lidya dönemine ait olduğu tahmin edilen oyma kaya mezarı bulundu.

Alınan bilgiye göre Torbalı-Ödemiş- Kiraz ilçeleri bölünmüş karayolu yapım çalışmaları kapsamında, Ödemiş'e bağlı Türkönü Mahallesi Kısık mevkinde yol işçileri, kaya mezarı tespit etti.

Ödemiş Müze Müdürlüğü yetkililerinin yaptığı incelemede, oyma kaya mezarın, tarihi bir yapı olduğunu tespit edildi.

Yapılan ilk tespitte mezarın Lidya dönemine ait olabileceği belirtilerek ayrıntılı inceleme sonuçlanana kadar bölgedeki yol yapım çalışması durduruldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 06:10 Kaynak: AA

Kiraz, Torbalı, İzmir, Ödemiş, Güncel
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