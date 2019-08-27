Son Dakika Haberleri: Yol çökmesi sonucu kamyon devrildi: 1 yaralı
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Yol çökmesi sonucu kamyon devrildi: 1 yaralı

1 saat önce

Siirt'in Tillo ilçesinde yol çökmesi sonucu kamyon devrildi.

Yol çökmesi sonucu kamyon devrildi: 1 yaralı, System.String[]

Siirt'in Tillo ilçesinde yol çökmesi sonucu kamyon devrildi.

Alınan bilgiye göre, Siirt-Tillo yolu Dereyamaç köyü mevkisinde yolun çökmesi sonucu Bedri Yılmaz yönetimindeki 56 AT 926 plakalı kum yüklü kamyon seyir halindeyken devrildi.

Yaralanan sürücü Yılmaz, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tillo, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 04:36 Kaynak: AA
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