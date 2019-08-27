Yol çökmesi sonucu kamyon devrildi: 1 yaralı
1 saat önce
Siirt'in Tillo ilçesinde yol çökmesi sonucu kamyon devrildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 04:36 Kaynak: AA
Siirt'in Tillo ilçesinde yol çökmesi sonucu kamyon devrildi.
Alınan bilgiye göre, Siirt-Tillo yolu Dereyamaç köyü mevkisinde yolun çökmesi sonucu Bedri Yılmaz yönetimindeki 56 AT 926 plakalı kum yüklü kamyon seyir halindeyken devrildi.
Yaralanan sürücü Yılmaz, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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