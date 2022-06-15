Yol çöktü, beton mikseri devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
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Yol çöktü, beton mikseri devrildi: 1 yaralı

15.06.2022 14:34
Yol çöktü, beton mikseri devrildi: 1 yaralı

Düzce'de bir inşaata beton getiren mikser, park halindeyken yolun çökmesi sebebi ile devrildi.

Düzce'de bir inşaata beton getiren mikser, park halindeyken yolun çökmesi sebebi ile devrildi. Olayda 1 kişi yaralandı.

Kaza İstanbul Caddesi üzerinde yapımı devam eden bir inşaatın önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaat halinde ki binaya beton getiren ve bölgede park halinde beklemeye başlayan S.T. idaresindeki 34 EJL 019 plakalı Mercedes marka beton mikserinin ağırlığına dayanamayan yol çöktü. Çökme ile birlikte beton mikseri de olduğu yere devrildi. Olayı gören vatandaşlar hemen sürücü S.T.'nin yardımına koşarken, ihbar üzerine bölgeye polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile sürücü kabinden çıkartılarak ambulans ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü Düzce Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. İtfaiye ekipleri beton mikserinin başka olumsuzluklara mahal vermemesi için çalışma yaparken, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de bölgede çalışmalara başladı. İçinde beton yüklü olan mikserin kaldırma çalışmaları için ise bölgeye vinç çağırıldı.

(Enes Bektaş - Ali Yıldız - İHA)

Yol çöktü, beton mikseri devrildi: 1 yaralı
Yol çöktü, beton mikseri devrildi: 1 yaralı
Yol çöktü, beton mikseri devrildi: 1 yaralı
Yol çöktü, beton mikseri devrildi: 1 yaralı
Yol çöktü, beton mikseri devrildi: 1 yaralı
Yol çöktü, beton mikseri devrildi: 1 yaralı
Yol çöktü, beton mikseri devrildi: 1 yaralı
Yol çöktü, beton mikseri devrildi: 1 yaralı

YORUMLAR
500
Yol çöktü, devrilen beton mikserinin şoförü yaralandı Yol çöktü, devrilen beton mikserinin şoförü yaralandı Beton mikseri asfalta beton dökerek ilerledi, o anlar kameraya yansıdı Beton mikseri asfalta beton dökerek ilerledi, o anlar kameraya yansıdı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yol çöktü, beton mikseri devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yol çöktü, beton mikseri devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
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