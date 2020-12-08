Yol çökünce kamyon kanalizasyon çalışması için açılan çukura devrildi - Son Dakika

Yol çökünce kamyon kanalizasyon çalışması için açılan çukura devrildi

IĞDIR'da hafriyat yüklü kamyon, kenarında kanalizasyon çalışması yapılan yol çöktü. Açılan çukura devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Olay, merkez Yenimahalle'de saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Plakası belirlenemeyen Cevdet Keskin (41) idaresindeki harfiyat yüklü kamyon, karşı yönden gelen araca yol verdiği sırada kenarında kanalizasyon çalışması yapılan karayolunda çökme yaşandı. Kontrolden çıkan kamyon, iş makinelerinin açtığı çukura devrildi. Araçta sıkışan sürücü Cevdet Keskin, olay yerine gelen AFAD ekiplerinin çalışması sonrası çıkarılabildi. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.