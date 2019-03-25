Yol Çöktü Park Halindeki İş Makinesi Devrildi
1 saat önce
Hatay'ın Antakya ilçesinde üzerindeki ağırlığı kaldıramayan yolda çökme meydana gelince, park halindeki iş makinesi de inşaatın içine devrildi.
Hatay
'ın Antakya
ilçesinde üzerindeki ağırlığı kaldıramayan yolda çökme meydana gelince, park halindeki iş makinesi de inşaatın içine devrildi. Olay, Antakya İlçesi Sümerler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alanda bulunan inşatta yapılan çalışmanın ardından iş makinesi inşaat önüne park edildi. Üzerindeki ağırlığı kaldıramayan yolda çökme meydana geldi, park halinde bulunan iş makinesi inşaatın içerisine devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye ve polis sevk edildi. Elektrik kablolarının ve su borularının hasar gördüğü kazada ölen ya da yaralanan olmazken, ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. Devrilen iş makinesinin sabah saatlerinde çıkarılacağı öğrenildi.
(Mehmet Bayrak/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:01 Kaynak: İHA
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