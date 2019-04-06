Yol Çökünce Kamyon Devrildi, Sürücü Gölete Düştü

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, gölet üzerindeki stabilize yol, toprak yüklü kamyonun geçişi sırasında çöktü.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, gölet üzerindeki stabilize yol, toprak yüklü kamyonun geçişi sırasında çöktü. Kamyon devrilirken, gölete düşen sürücü vatandaşlar tarafından kurtarıldı.



Olay, Erdemli ilçesine bağlı Kösbucağı Mahallesi'nde meydana geldi. Toprak yüklü olarak yola çıkan özel bir firmaya ait kamyonun geçişi sırasında Kösbucağı Göleti kenarındaki stabilize yolda çökme meydana geldi. Muammer Turaç'ın kullandığı kamyon, çökme nedeni ile devrildi.



Turaç da gölete düştü. Hemen yardıma koşan vatandaşlar, Muammer Turaç'ı göletten çıkarddı.



- Erdemlimersin

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